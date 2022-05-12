Машинная штукатурка: как получить идеальные стены

Штукатурка стен — обязательный этап качественного ремонта. Есть несколько технологий оштукатуривания поверхностей. Последнее время набирает популярность машинный способ. Этот метод отличается высокой производительностью и качеством. Об особенностях механизированной штукатурки рассказали эксперты компании «Славяне 54».

Какая штукатурка бывает

Работа на объекте кипит — бригада новосибирской компании «Славяне 54» завершает нанесение штукатурки на стены будущего спортивного клуба на улице Кедровая. Технический директор Анна Сальникова показывает идеально ровную поверхность — даже без шпаклевки она уже готова к финальным отделочным работам.

«Механизированное нанесение фактически делает процесс шпаклевания стен необязательным элементом — качество поверхности уже подходит для финишной наклейки обоев. Но такого результата можно добиться только в случае соблюдения всей технологии работ», — говорит специалист.

Фото: © Sibnet.ru

Современная штукатурка действительно может стать финишной отделкой для стен — она эффективно устраняет дефекты поверхностей, улучшает теплоизоляцию помещения, отличается долговечностью, прочностью и влагостойкостью. Ее можно смело наносить практически на любые материалы — бетон, кирпич, газобетон.

Анна Сальникова отмечает, что смеси для машинного нанесения штукатурки могут быть разные. Самые универсальные — песчано-цементные. Кроме этого, компания «Славяне 54» работает с гипсовой смесью — в целом она дороже песчано-цементной, однако ее расход во время нанесения ниже. Все они отлично подходят под механизированное нанесение.

При необходимости для машинного нанесения используют более экзотичные смеси, в которых в качестве дополнительных спецификаторов могут присутствовать известь, полимеры, минеральные и силикатные составы. Например, в состав минеральных штукатурок нередко входит мраморная или гранитная крошка.

Фото: © Sibnet.ru

«Если смесь подобрана правильно, а работы выполняет профессиональная бригада с соблюдением всех технологий, то практически любая штукатурка прослужит 30-40 лет. Экономия в этом деле — недопустимо, ошибки в подборе штукатурки или нарушение технологии работ приведут к необходимости полной переделки», — подчеркивает Сальникова.

Как добиться идеально ровной поверхности

Механизированное оштукатуривание — самый продвинутый на сегодня способ получить идеально ровные стены. В отличие от ручного метода, когда рабочие используют примитивные инструменты, для машинного способа применяется так называемая штукатурная станция.

Сальникова показывает, что для такой станции используется специальная смесь, которая отличается от традиционной наличием добавок, продляющих время ее использования. Несколько мешков высыпается в машину, после чего автомат смешивает материал в нужной пропорции с водой, а затем подает готовую смесь на стены под давлением.

По словам эксперта, такой способ нанесения штукатурки имеет сразу несколько преимуществ перед ручными работами. Так, станция делает идеальную и однородную смесь, из-за чего риск растрескивания штукатурки намного ниже.

Раствор непрерывно помешивается станцией, вручную добиться такой консистенции невозможно. В пользу машинной смеси также указывает «монолитность» оштукатуривания. Когда материал наносят вручную, неизбежно возникают участки с разной прочностью. Использование штукатурной станции исключает такую проблему.

«Сама смесь подается на стену под давлением — в результате у нее лучше адгезия, штукатурка лучше держится на поверхности. Но главный плюс такого способа — высокая скорость работ, объект сдается в пять-шесть раз быстрее», — отмечает Сальникова.

финальный результат машинной штукатурки Фото: © Sibnet.ru

Стандартная бригада механизированного оштукатуривания состоит из пяти-шести человек. На объект площадью стен в 300 квадратов в среднем они тратят по три дня — первый день уходит на двойное грунтование и выставление маяков, на второй день проводится непосредственно оштукатуривание, а на третий день остается финальная отделка.

Когда машинный способ дешевле

Ключевые особенности механизированных работ — более низкая итоговая цена, высокая скорость, автоматическое устранение серьезных ошибок, неизбежных для молодой неопытной бригады.

Среди других достоинств машинной штукатурки представитель компании «Славяне 54» называет:

отсутствие необходимости шпаклевания

ниже расход смеси

повышенная прочность и устойчивость покрытия

нет трещин благодаря отсутствию усадки

выше срок службы

Однако машинные работы выгодны не всегда — например, студию или отдельную комнату дешевле будет оштукатурить вручную. По оценке технического директора, для механизированной работы потребуется минимум 100 квадратных метров.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме этого, важно понимать, что штукатурная станция — не панацея. Работники в любом случае должны качественно подготовить основание под отделку, выполнить грунтование, тщательно затереть итоговый результат, поэтому требования к их квалификации достаточно высокие, предупреждает эксперт.

Чтобы добиться идеально ровных стен, оптимальным вариантом станет опытная и проверенная компания, несущая ответственность за качество. «Славяне 54» работает на рынке много лет, специализируясь на механизированном оштукатуривании стен, а также полусухой стяжке пола и других отделочных работах.