Проектировщики типовых домов, мягко говоря, проблему слышимости не ставят во главу угла. Жильцы вынуждены заниматься звукоизоляций самостоятельно. Но защита от шума — сложнейший инженерный вопрос и без помощи специалистов здесь не обойтись.

Что такое звукоизоляция простыми словами? Это способ сделать так, чтобы в жилье не проникали лишние шумы с улицы, из подъезда и соседних квартир. Также это способ избавить соседей от собственного шума.

Физика процесса

Перед началом работ по звукоизоляции нужно определить источник и тип шума — от этого будет зависеть вид защиты и выбор материалов. Звук коварен: стоит оставить изъян и все усилия пойдут насмарку. Есть два вида шума:

Воздушный — звуковые колебания, возникающие в воздухе. К нему относятся разговоры, крики, плач, кашель, музыка, работающий телевизор.

Ударный — звуковые колебания, возникающие в твердой среде (стене, потолке, полу). К нему относится топот при ходьбе, хлопание дверьми, забивание гвоздей, сверление стен.

В квартиру шум проникает также двумя основными способами, пояснила Вероника Жукова, инженер-акустик одной из ведущих российских специализированных компаний «Акустик Групп».

Прямое прохождение — это проникновение шума непосредственно через ограждающую конструкцию.

Структурное прохождение — проникновение шума по всему жестко связанному конструктиву здания, то есть, через все: потолок, стены, пол.

От того, каким способом проникает шум, зависит то, что и как нужно звукоизолировать, какие использовать материалы и методы.

«Прямое прохождение шума характерно в основном для бытовых воздушных шумов. В таких случаях мы можем достичь хорошего эффекта за счет изоляции одной поверхности, например стены от соседей», — сказала эксперт.

В случае со структурным прохождением шум работы технологического оборудования здания (лифт, насосы, вентиляционное оборудование) и тяжелый гул перфоратора, распространяясь по конструктиву здания, могут проникать даже в удаленные от источника звука квартиры.

«За счет такой физики распространения его сложнее всего изолировать», — добавила инженер.

Уровень фонового шума в квартире днем не должен превышать 40 децибел, ночью — 30 децибел. Максимально допустимый уровень непостоянного шума — 55 децибел в дневное время и 45 децибел в ночное. Для сравнения: разговор — это 45 децибел, плач ребенка — порядка 70 децибел.

Что надо изолировать

Звукоизоляция конструкции (стены или перекрытия) зависит в основном от ее массы. Чем плотнее материал и чем больше его толщина, тем эффективнее он будет изолировать шум.

«Например, если стена с соседями выполнена из монолитного железобетона толщиной порядка 20 сантиметров, бытовые воздушные шумы (разговоры, телевизор на средней громкости) от этих соседей нас беспокоить не будут», — привела пример Жукова.

Звукоизолирующая панельная система

Но, в случае если от соседей отделяет конструкция с меньшей плотностью, (например, перегородка из газоблока, из которого часто возводятся ненесущие перегородки в монолитных домах) будут беспокоить даже бытовые воздушные шумы.

Акустик советует дополнительно звукоизолировать именно такие стены — ненесущие, особенно в тех помещениях, где наиболее критична тишина — спальня, детская, гостиная.

А в случае с полами дополнительная защита актуальна всегда. По словам эксперта, «мы заранее можем сказать, что без применения дополнительной звукоизоляции обеспечить комфортные уровни ударного шума (топот, падение предметов) в помещении снизу невозможно».

«Необходимо звукоизолировать пол у себя, для того, чтобы ваш ударный шум не беспокоил соседей снизу, но и ваш сосед сверху так же должен сделать это у себя, для того, чтобы обеспечить комфортные уровни шума для вас», — обратила внимание Жукова.

Звукоизолирующая конструкция пола с использованием материала Шуманет-100

Изоляция одного лишь потолка не решит проблему на 100%. Здесь многое зависит от типа и толщины перекрытия. Если это монолитная плита — потолочная звукоизоляция отчасти поможет защитить от шумных соседей. Если же это пустотная плита — спасет только изоляция пола сверху.

Конструкция звукозащиты

Конструкции дополнительной звукоизоляции для стен и потолка бывают двух типов:

Бескаркасные. Их плюсы — небольшая толщина и простота монтажа, минусы — невозможность монтажа встроенных светильников на потолке и ограничение нагрузки.

Каркасные. Плюсы — способность нести большую нагрузку, а также возможность встраивать дополнительные элементы, минусы — большая толщина и сложный монтаж.

Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15

Вне зависимости от конструкции, звукоизоляционные решения для стен и потолка представляют собой «сэндвич», включающий мягкий звукопоглощающий слой и тяжелый звукоотражающий слой.

Мягкий слой выполняется из пористого легкого материала, обеспечивающего эффективное поглощение звука за счет своей структуры. Для этой цели в основном применяются минераловатные плиты на базальтовой основе или на основе кварца.

Тяжелый слой выполняется из нескольких слоев листовых материалов, это может быть ГВЛ, ГКЛ, фанера, OSB и т.д. Одно из основных требований к характеристикам тяжелых слоев звукоизоляционной конструкцииии — их поверхностная плотность.