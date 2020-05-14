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Вице-президент Сбербанка назвала главную профессию будущего

Источник:
РИА Новости
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Фото: Obakeneko / CC BY 3.0

Профессия учителя, а также специальности, связанные наукой и технологиями, будут становиться все более востребованными в будущем, считает вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова.

По ее мнению, самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом, — учитель. «Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель — это профессия, которую никогда не заменит машина», — сказала вице-президент Сбербанка в интервью РИА Новости.

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Все более востребованными профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом все более актуальной будет становиться и профессия учителя. «Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие», — считает она.

При этом Ракова подчеркнула, что никто не знает, что именно будет актуальным через пять-десять лет. «В итоге может оказаться, что именно то, чему вы учились в вузе, уже не актуально. Мы все сейчас учимся на протяжении всей жизни. И переучиваемся, меняем профессионализацию не один раз за свою карьеру», — заключила она.

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