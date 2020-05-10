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Мост с машинами завибрировал в Китае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Мост Хумэнь в китайской провинции Гуандун начал вибрировать, когда по нему двигались машины, — инцидент попал на видео. Точная причина произошедшего пока не выявлена.

Мост Хумэнь длиной более 3,5 километра связывает города Гуанчжоу и Дунгуань. Он был построен в 1999 году. Ежедневно по нему проезжают более 153 тысяч машин.

Вибрации на мосту заметили 5 мая. Причиной могли стать временные аварийные пластиковые барьеры, которые изменили аэродинамику моста, это вызвало колебания, когда ветер достигал определенной скорости, цитирует портал Global Times президента международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюня.

Барьеры убрали, однако мост продолжил вибрировать. Власти заявили, что сооружение трясется по инерции и со временем колебания прекратятся. Пока переправа временно закрыта для передвижения машин.

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