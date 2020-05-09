Китай припугнул США обвалом доллара

Китай способен инициировать обвал курса доллара, приступив к распродаже ценных бумаг США в тот момент, когда Вашингтон нуждается в финансовых заимствованиях из-за пандемии коронавируса.

Пекин является держателем 1,1 триллиона долларов американских гособлигаций и рассматривает возможность сокращения китайских вложений в ценные бумаги казначейства США, пишет китайское издание South China Morning Post.

Такой шаг может быть ответом на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений, а также обвинения Вашингтона в адрес Пекина, связанные с распространением COVID-19.

Решение способно создать серьезные проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом.

Однако эксперты полагают, что подобные шаги рассматриваются Пекином в качестве крайних мер, так как они сильно повлияют на мировую экономику. Скорее всего, Китай попробует надавить на США менее радикальными способами.