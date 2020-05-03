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Турбизнесу у Байкала продлили запрет на работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Туристические и гостевые дома, расположенные на территории Ольхонского, Иркутского и Слюдянского районов Иркутской области, пока не смогут возобновить работу, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Деятельность подобных организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих места для временного проживания, не допускается. Исключение составляет размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, и только при наличии подтверждающих документов», — говорится в постановлении и.о. губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Кобзев отметил, что ежедневные изменения в санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутской области и в целом по стране требуют оперативной корректировки принимаемых на уровне региона мер по защите здоровья людей и поддержке экономики.

В то же время, предпринимателям, предоставляющим услуги турбизнеса в Приангарье, предоставят льготу на аренду федерального имущества. Льготу получат также наиболее пострадавшие отрасли экономики: авиа- и автоперевозки, организации досуга и развлечений, турагентства, гостиничный бизнес, сфера общественного питания, бытовых услуг, непродуктовый ритейл.

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