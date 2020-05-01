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Умер зампредседателя правительства Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Сегодня утром рано скончался заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, много сделал для республики. Прошу почтить его память минутой молчания», — сказал Аксенов.

Причину смерти Королева глава Крыма не уточнил. Королев с декабря 2016 года был заместителем главы крымского правительства. До этого он занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.

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