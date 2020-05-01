Умер зампредседателя правительства Крыма

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Сегодня утром рано скончался заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, много сделал для республики. Прошу почтить его память минутой молчания», — сказал Аксенов.

Причину смерти Королева глава Крыма не уточнил. Королев с декабря 2016 года был заместителем главы крымского правительства. До этого он занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.