Кремль прокомментировал «ссору» Путина и саудовского принца

Информация о разговоре на повышенных тонах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана является недостоверной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера назвал сообщение «очередной чушью». Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на источники в Саудовской Аравии написало, что беседа Путина и саудовского принца в начале марта перед заседанием ОПЕК+ закончилась ссорой.

В результате сделка по сокращению нефтедобычи сорвалась, что привело к обрушению рынка. В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти, после чего Саудовская Аравия резко нарастила добычу.

В условиях резкого сокращения спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции нефтедобывающие страны заключили новое соглашение, которое будет действовать до 1 мая 2022 года. Уже в мае сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.