НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кремль прокомментировал «ссору» Путина и саудовского принца

Источник:
РИА Новости
722 11
Фото: © пресс-служба президента РФ

Информация о разговоре на повышенных тонах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана является недостоверной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера назвал сообщение «очередной чушью». Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на источники в Саудовской Аравии написало, что беседа Путина и саудовского принца в начале марта перед заседанием ОПЕК+ закончилась ссорой.

В результате сделка по сокращению нефтедобычи сорвалась, что привело к обрушению рынка. В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти, после чего Саудовская Аравия резко нарастила добычу.

В условиях резкого сокращения спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции нефтедобывающие страны заключили новое соглашение, которое будет действовать до 1 мая 2022 года. Уже в мае сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.

Еще по теме
Новак назвал виновных в катастрофическом обвале цен на нефть
Кремль попросил не паниковать из-за обвала цен на нефть
Эксперты объяснили катастрофическое падение цен на нефть
Цена российской нефти упала до отрицательных значений
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян предложили взять под тотальный контроль
•
Кремль прокомментировал «ссору» Путина и саудовского принца
•
Российским полицейским расширят права
•
США допустили «позор» российской «Арматы» в Сирии
Подробности
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
Как это работает
•
Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сына депутата-«единоросса» обвинили в поножовщине
Сибирь 22.04.2020 17:34
Коронавирус в Алтайском крае «освоил» новые территории
Сибирь 22.04.2020 16:35
Томское озеро спасли от частичного уничтожения чиновниками
Сибирь 22.04.2020 15:30
Сибирские ученые создали чай с гормоном счастья
Сибирь 22.04.2020 14:54
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
39113
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
13460
Врач развенчал мифы об алкоголе
8374
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
6830
Обсуждение (11)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиян предложили взять под тотальный контроль
•
Кремль прокомментировал «ссору» Путина и саудовского принца
•
Российским полицейским расширят права
•
США допустили «позор» российской «Арматы» в Сирии
Как это работает
•
Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

mantihid

Готовятся заранее, понимают, что скоро начнется

Иркут 69

Как заумно то... А если попросту, то власть не хочет тратиться на поддержку населения.

corrector

а чего себя не назвал ? кто там с саудитами выяснял кто круче .. кто то на букву Н кажется ..

vituss

и всё благодаря повышению пенсионного возраста.

Walet 99

Будут в граждан стрелять, обеспечивая безопасности "граждан" при массовых беспорядках.