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Эмили Ратажковски обнажилась на самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Американская супермодель Эмили Ратажковски поделилась откровенным фото, сделанным во время самоизоляции. Снимок появился в Instagram знаменитости.

На опубликованном кадре Ратажковски позирует обнаженной по пояс в купальнике собственного бренда Inamorata. При этом модель прикрывает голую грудь руками и одновременно держит лимон.

Подписчики засыпали супермодель комплиментами, большинство комментариев были посвящены фигуре девушки. Многие отметил, что карантин никак не сказался на спортивной форме Эмили.

Ранее Ратажковски уже публиковала откровенное фото на карантине. Девушка запечатлела себя лежащей на ковре без бюстгальтера, но в кружевных трусах. На снимки модель обнимала свою собаку по кличке Коломбо.

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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

smakmisha

так гражданам ваще никакой помощи ни с вертолета ни с самолета одна брехня

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали