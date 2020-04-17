Эмили Ратажковски обнажилась на самоизоляции

Американская супермодель Эмили Ратажковски поделилась откровенным фото, сделанным во время самоизоляции. Снимок появился в Instagram знаменитости.

На опубликованном кадре Ратажковски позирует обнаженной по пояс в купальнике собственного бренда Inamorata. При этом модель прикрывает голую грудь руками и одновременно держит лимон.

Подписчики засыпали супермодель комплиментами, большинство комментариев были посвящены фигуре девушки. Многие отметил, что карантин никак не сказался на спортивной форме Эмили.

Ранее Ратажковски уже публиковала откровенное фото на карантине. Девушка запечатлела себя лежащей на ковре без бюстгальтера, но в кружевных трусах. На снимки модель обнимала свою собаку по кличке Коломбо.