Материнский капитал начислят автоматически

Сертификат на материнский капитал c 15 апреля будет автоматически оформляться после рождения ребенка, родителям не нужно подавать заявление. Эта услуга стала первой социальной, которая предоставляется автоматом.

После рождения ребенка в Пенсионный фонд России будут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. ПФР проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если таких ограничений нет, то документ будет оформлен, информация о нем будет направлена владельцу сертификата.

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Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале, пояснили в Минтруде.

Если в Едином реестре ЗАГС нет информации о рождении ребенка или родитель не зарегистрирован на портале госуслуг, то у матери останется возможность подать заявление лично в отделениях ПФР и МФЦ.

Сроки выдачи сертификата сокращены с 15 до пяти дней, а сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала — с одного месяца до 10 рабочих дней.

С 2020 года материнский капитал в объеме 466 тысяч рублей дают за рождение первого ребенка, размер выплаты за второго увеличен до 616 тысяч рублей. По данным Минтруда, в 2020 году порядка 1,1 миллиона семей будут иметь право на материнский капитал.