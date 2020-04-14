Домашние ролики из самоизоляции поборются за право стать фильмом

Находящиеся на карантине люди могут снять домашние видео о самоизоляции и получить денежный приз или право превратить свой ролик в профессиональный фильм, сообщает пресс-служба сервиса PREMIER.

Суть конкурса — снять небольшой креативный ролик о жизни в самоизоляции. В ролике нужно рассказать, как поменялась ваша жизнь за последние месяцы, что вы делаете с внезапно образовавшимся свободным временем и как ищете новые смыслы и красоту в привычных вещах.

Видео может быть оформлено в любом киножанре. История должна быть снята так, чтобы в дальнейшем ее можно было превратить в веб-сериал или онлайн-шоу.

По правилам конкурса, хронометраж ролика должен быть от 1 до 10 минут в любом жанре. Готовые работы нужно отправить на почту dekameron@premier-studios.com до 30 апреля. Жюри отберет десять лучших работ, авторы которых получат денежный приз и возможность снять свою историю под руководством профессионалов, которую покажут на платформе Premier.