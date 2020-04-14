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Домашние ролики из самоизоляции поборются за право стать фильмом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TechLine

Находящиеся на карантине люди могут снять домашние видео о самоизоляции и получить денежный приз или право превратить свой ролик в профессиональный фильм, сообщает пресс-служба сервиса PREMIER.

Суть конкурса — снять небольшой креативный ролик о жизни в самоизоляции. В ролике нужно рассказать, как поменялась ваша жизнь за последние месяцы, что вы делаете с внезапно образовавшимся свободным временем и как ищете новые смыслы и красоту в привычных вещах. 

Видео может быть оформлено в любом киножанре. История должна быть снята так, чтобы в дальнейшем ее можно было превратить в веб-сериал или онлайн-шоу.

По правилам конкурса, хронометраж ролика должен быть от 1 до 10 минут в любом жанре. Готовые работы нужно отправить на почту dekameron@premier-studios.com до 30 апреля. Жюри отберет десять лучших работ, авторы которых получат денежный приз и возможность снять свою историю под руководством профессионалов, которую покажут на платформе Premier.

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Топ комментариев

petrenkovlad

Ну так а то, сразу надо было закрывать границы а не тянуть до последнего когда уже зараза проникла

Иркут 69

Сначала тебя ограбят, потом оштрафуют... а если возмутился, то и поколотят 😀

jidok

Просто у населения забирают доходы, оставляя им расходы и долги и добавляя штрафы.Якобы это подымет ыканомику...

Иркут 69

На одного работающего по три надзирателя....

люмneH

Мы и не претендуем на звание первых красавцев , а баба страшная .