Самая красивая женщина в мире обнажилась на карантине

Супермодель Белла Хадид, ранее признанная самой красивой женщиной в мире, поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Vogue прямо на карантине.

Девушка снималась дистанционно, модель позировала перед фотографом через веб-камеру. Фотографии появились в Instagram, поклонникам стала доступная целая серия снимков, на которых Хадид предстает обнаженной.

Так, на одной из фотографий модель без одежды прикрывается букетом цветов. На другом снимке Хадид сидит перед камерой, заслонив грудь туфлями. Девушка также попозировала голышом в украшениях французского бренда Chanel.

Белла Хадид — американская супермодель палестинского происхождения, является постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Она входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей мира по версии журнала Forbes.