Группа «Сплин» выпустила песню-обращение к Гарри Поттеру

Группа «Сплин» выпустила песню «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», демо трека опубликовано на сайте музыкантов.

Слова и музыку композиции написал солист группы Александр Васильев. В песне он обращается к сказочному персонажу Гарри Поттеру и просит его приехать и помочь разобраться со злодеями. Все песню музыкант приводит доводы, зачем волшебник нужен нашей стране.

Группа «Сплин» была основана в 1994 году, а Васильев ее бессменный лидер. Среди самых популярных песен — «Орбит без сахара», «Выхода нет», «Бог устал нас любить».