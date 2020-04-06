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Группа «Сплин» выпустила песню-обращение к Гарри Поттеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Håkan Henriksson (Narking) / CC BY-SA 4.0

Группа «Сплин» выпустила песню «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», демо трека опубликовано на сайте музыкантов.

Слова и музыку композиции написал солист группы Александр Васильев. В песне он обращается к сказочному персонажу Гарри Поттеру и просит его приехать и помочь разобраться со злодеями. Все песню музыкант приводит доводы, зачем волшебник нужен нашей стране.

Группа «Сплин» была основана в 1994 году, а Васильев ее бессменный лидер. Среди самых популярных песен — «Орбит без сахара», «Выхода нет», «Бог устал нас любить».

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