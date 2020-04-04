НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
7632 0
Фото: © кадр из видео

Две школьницы из Новосибирской области Екатерина Кретова и Варвара Глухова сразились с другими участниками команды Гагариной в этапе поединков, но наставница не взяла их в финал.

В пятерке финалистов, после первого этапа поединков, остались Артем Морозов, Миржан Жидебай, Варвара Глухова, Артем Фокин и Таисия Скоморохова. Из пятерки участников Полина Гагарина взяла в финал Артема Морозова и Миржана Жидебая.

Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.

Еще по теме
Wink открыл свободный доступ к лучшим каналам о культуре
Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Ария»
Девочка из Новосибирска попала в финал шоу «Голос. Дети»
Песню «I’m ok» спели с помощью бутылки, стаканов и тубы от градусника
смотреть все
Культгид #Музыка #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
•
Летняя жара спасет Россию от коронавируса
•
Голикова объяснила запрет на вывоз россиян из-за рубежа
•
«Вектор» разработал шесть прототипов вакцин от коронавируса
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Приостановлено авиасообщение между Алтаем и Москвой
Сибирь 05.04.2020 14:20
Ростелеком поможет бизнесу перейти на удаленную работу
Сибирь 05.04.2020 03:37
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
Сибирь 04.04.2020 18:23
Глава «Вектора» оценил искусственное происхождение SARS-CoV-2
Сибирь 04.04.2020 17:37
Самое популярное
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
88865
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
12429
Жители Хакасии массово нарушают режим самоизоляции
8547
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
7647
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
•
Летняя жара спасет Россию от коронавируса
•
Голикова объяснила запрет на вывоз россиян из-за рубежа
•
«Вектор» разработал шесть прототипов вакцин от коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
77
Путин спасет цены на нефть
70
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
66
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58