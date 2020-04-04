Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска

Две школьницы из Новосибирской области Екатерина Кретова и Варвара Глухова сразились с другими участниками команды Гагариной в этапе поединков, но наставница не взяла их в финал.

В пятерке финалистов, после первого этапа поединков, остались Артем Морозов, Миржан Жидебай, Варвара Глухова, Артем Фокин и Таисия Скоморохова. Из пятерки участников Полина Гагарина взяла в финал Артема Морозова и Миржана Жидебая.

Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.