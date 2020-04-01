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Находящиеся на карантине будут вести дневник здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Все, кто приезжает в Россию и обязан выдержать карантин, будут должны вести журнал на портале «Госуслуги», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от Госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать своё нахождение дома», — сказал премьер.

Прилетевшие из-за границы будут проинформированы через СМС или при регистрации на рейс, что они должны через «Госуслуги» до прохождения паспортного контроля заполнить форму, где предоставят сведения о себе, в том числе адрес проживания на время предусмотренного карантина. Сервис разрабатывает Минкомсвязи.

«Дальше — с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. В случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию в МВД», — отметил Мишустин.

В России, по данным оперштаба на 1 апреля, зарегистрировано 2 777 случаев COVID-19 (+440 за сутки), летальных исходов по стране — 24.

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Топ комментариев

lex-on

Мужик конечно не прав! Но....Теперь эту историю во всех СМИ надо распространить и в школах....! Быдло...

лачинов

Все же рано или поздно придется привыкать вести себя вежливо. Иначе увеличится риск стать жертвой естественного...

xxxwarrior

Если выродки тупые приходится брать ружье

btr30

а в иране какая погода сейчас? не очень солнце помогло

lex-on

А в Тайланде намного теплее. Почему там этот вирус то не исчезает?