Находящиеся на карантине будут вести дневник здоровья

Все, кто приезжает в Россию и обязан выдержать карантин, будут должны вести журнал на портале «Госуслуги», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от Госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать своё нахождение дома», — сказал премьер.

Прилетевшие из-за границы будут проинформированы через СМС или при регистрации на рейс, что они должны через «Госуслуги» до прохождения паспортного контроля заполнить форму, где предоставят сведения о себе, в том числе адрес проживания на время предусмотренного карантина. Сервис разрабатывает Минкомсвязи.

«Дальше — с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. В случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию в МВД», — отметил Мишустин.

В России, по данным оперштаба на 1 апреля, зарегистрировано 2 777 случаев COVID-19 (+440 за сутки), летальных исходов по стране — 24.