Жители Хакасии массово нарушают режим самоизоляции

Полицейские отмечают рост числа жителей Хакасии, вернувшихся из-за границы, и нарушающих условия самоизоляции, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ежедневно полицейские контролируют жителей Хакасии, вернувшихся из-за границы. Все они должны соблюдать режим изоляции и не выходить из дома в течение 14 дней. По данным регионального МВД, отмечается увеличение числа граждан, нарушающих самоизоляцию.

Так, в понедельник в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 10 нарушителей, а во вторник уже 31. Полицейские напоминают, что за нарушение карантина предусмотрена административная ответственность.

Компания «Яндекс» в марте запустила приложение, где можно увидеть индекс самоизоляции жителей российских городов с помощью обезличенных данных об использовании приложений компании.

Показатели свели к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью. Значение индекса самоизоляции варьируется от 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам».