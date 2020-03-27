Число больных COVID-19 в России превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 196 человек, теперь COVID-19 диагностирован у 1036 пациентов, сообщил оперштаб.

Число регионов России, где выявлены случаи коронавируса, возросло с 56 до 58. Больше всего зараженных в Москве — 703 человека, в Московской области — 49 и в Санкт-Петербурге — 26.

Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 45, за сутки выписано семь человек.

За сутки умер еще один пациент с коронавирусом. Общее число смертей — три.