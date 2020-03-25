Россиянам разрешили лечить коронавирус дома

Пациентам с легкой формой коронавируса в Москве разрешили лечиться дома, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.

Если у инфицированного человека нет серьезных симптомов, он может находиться в своем жилище, соблюдая режим самоизоляции. В случае обострения COVID-19 предлагается вызывать врача.

Однако при любом состоянии госпитализируются лица старше 65 лет, беременные, пациенты с хронической сердечной недостаточностью, больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких.

ВОЗ ранее признал распространение коронавируса нового типа пандемией. Вирус проник в 168 стран, заразились более 400 тысяч человек, более 16 тысяч умерли. Общее число больных COVID-19 в России достигло 495 человек, порядка 93 тысяч остаются под наблюдением врачей.