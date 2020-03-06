Россиянка потребовала от Путина замужества

Девушка из Иванова попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, пока он общался с населением после осмотра отремонтированной детской поликлиники.

«А возьмите меня замуж», — прокричала россиянка. Глава государства был несколько озадачен и перекинулся с девушкой несколькими фразами, после чего жительница Иванова поблагодарила главу государства, передает «Интерфакс».

Путин ранее прилетел в Иваново с официальным визитом. В программе — визит в детскую поликлинику и поездка на Ивановский парашютный завод «Полет» для встречи с общественностью.

Перед необычным предложением от неизвестной девушки Путин успел осмотреть несколько врачебных кабинетов поликлиники, в том числе процедурный, офтальмологический и терапевтический.