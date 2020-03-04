Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение

Россия сделала неожиданный выбор — на Евровидение в 2020 году поедет группа Little Big, известная по большей мере в интернете. Как экстравагантным «вирусным» музыкантам удалось покорить миллионы и какие шансы на европейской сцене?

Старейший европейский конкурс эстрадной песни в 2020 году пройдет в Нидерландах 14 и 16 мая. Первый канал и ВГТРК вместо традиционного исполнителя с мощным вокалом и идеальной внешностью в этот раз решили отправить трешовую группу Little Big. Букмекеры оценили шансы российской группы на победу в 10%, по их мнению, они займут третье место.

«Самый достойный выбор от России на Евровидении, не выиграем, так поржем от души», — точно сформулировал один из пользователей под клипом группы.

В разные годы Россию на Евровидении представляли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Алсу, группа «Тату», Сергей Лазарев. Самым экзотичными до этого момента были «Бурановские бабушки».

Победила Россия на Евровидении только один раз — в 2008 году, когда на конкурсе во второй раз выступил Дима Билан.

Как появилась группа Little Big?

Коллектив создал Илья Прусикин. Он родился в Забайкальском крае, но в детстве с родителями переехал в Ленинградскую область. Там закончил музыкальную школу, играл в КВН, участвовал в различных юмористических проектах на Youtube.

Затем собрал сатирическую арт-коллаборацию Little Big. Название обыгрывало низкорослых участников группы, часть из которых была лилипутами. Сейчас в группе другие музыканты, кроме лидера это Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

«У меня до 27 лет вообще ничего не получалось. Я был безработным, и меня никуда не брали на работу, даже пиццу разносить. Возможно, что это и подстегнуло меня», — рассказывал Прусикин в интервью Forbes.

1 апреля 2013 года коллектив выпустил клип «Every Day I’m Drinking». Он взорвал российский интернет, разделив зрителей на критиков и восторженных поклонников. Эмоциональность и навязчивый мотив мгновенно превратили ролик в вирусный. Команду заметила группа из Кейптауна Die Antwoord и позвала на разогрев.

Дальше слава веселой компании разрасталась стремительно. Каждый новый ролик набирал тысячи и миллионы просмотров.

Большую роль в создании особого неординарного стиля группы сыграла режиссер и продюсер группы Алина Пязок, ставшая королевой вирусных клипов.

Как песня Skibidi стала хитом

Большинство россиян слышали или видели клип на песню Skibidi. Именно она стала хитом Little Big. На Youtube ролик выложили в октябре 2018 года. Менее чем за три дня он собрал почти 10 миллионов просмотров. На данный момент его посмотрели 363 миллиона раз.

Танцевальные движения из клипа оказались настолько заразительными, что в Сети организовался флешмоб — люди повторяли па в разных местах и обстоятельствах. Танец из Skibidi оказался не менее популярным, чем когда-то макарена или ламбада.

По мнению Прусикина, все же, главная составляющая успеха — не столько хореография или музыкальные инновации, сколько харизма.

«Я прекрасно понимаю, что станет хитом, — это уже профессиональное. Я начал в 2010 году на YouTube, когда все еще разграничивали медиа и интернет. На самом деле это одно и то же. Когда мы начали работать, очень быстро стало понятно: «Ага, есть точки привлечения внимания, их надо расставить вот так». Как и в любом медиа», — комментировал музыкант.

С какой песней Little Big поедет на Евровидение

Группа пока не раскрывает песню, которую представит на Евровидении. Премьера композиции должна состояться на днях.

«Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — сказал Прусикин, добавив, что хореография тоже удивит зрителей.

Пока не ясно и на каком языке Little Big споет на конкурсе. Чаще они поют на упрощенном английском с узнаваемым русским акцентом, иногда на смеси европейских языков. Но тексты команды всегда поддерживаются визуальной составляющей, поэтому их смысл понятен и без перевода. Будет ли оформление сценического номера создаваться в свойственном Little Big клип-стиле — пока интрига...