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Российский «колодец в ад» внушил страх ученому из США

Источник:
ИноСМИ
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Фото: Andre Belozeroff / CC BY-SA 3.0

Кольская сверхглубокая скважина, находящаяся в Мурманской области в России, «все еще напоминает какой-то фильм ужасов» и внушает иррациональный страх, написала в статье американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.

«Если вы попробуете поискать в интернете информацию об этой самой глубокой дыре в мире, вы практически сразу же наткнетесь на сообщения о "воплях из Кольской сверхглубокой скважины". Неудивительно, что местные жители называют ее "колодцем в ад"», — пишет Стирвальт в статье для Scientific American.

Автор успокаивает читателей тем, что диаметр этой скважины всего 23 сантиметров. Такой размер не позволяет человеку провалиться в нее.

Кольская сверхглубокая скважина находится к западу от города Заполярный, неподалеку от границы с Норвегией. Работы по ее бурению начались в 1970 году и продолжались более 20 лет. Ее глубина составила 12 тысяч 262 метра, и это самая глубокая скважина, когда-либо выкопанная человеком.

В материале Стирвальт объясняет, зачем роют такие глубокие скважины: для добычи ископаемых и минералов, а также в научных целях.

«Советские ученые хотели подробнее изучить внешний слой оболочки нашей планеты, который называют земной корой, чтобы понять, как она формировалась и менялась. Я написала "прежде всего", потому что многие сравнивали попытки выкопать самые глубокие скважины с космической гонкой. Основной целью была наука, но при этом всем хотелось похвастаться победой в гонке к центру Земли», — говорится в материале.

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