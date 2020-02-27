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Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российские военные впервые испытали новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» с корабля — фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» запустил ее по наземной цели на полигоне в Северном Урале.

«В соответствии с программой госиспытаний "Циркона", в начале января текущего года "Адмирал Горшков" осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала», — сообщил ТАСС источник в оборонном ведомстве.

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Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что «дальность полета "Циркона" превысила 500 километров. «После завершения программы испытательных пусков с борта "Адмирала Горшкова" запуски этих ракет будут выполняться с атомных подлодок», — сказал источник.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» развивает скорость около 9 Махов и может поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тысячи километров.

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