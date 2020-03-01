НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Российские драмы и Вин Дизель: что смотреть в марте

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Март будет богат на отечественные фильмы, среди которых драмы,  комедия и спортивная история. Разнообразит отечественный прокат в первый месяц весны американский блокбастер с Вином Дизелем в главной роли.

«Отель Белград»

Первую неделю марта главной киноновинкой станет фильм от создателей «Холопа» – «Отель Белград». В главной роли снялся Милош Бикович и Диана Пожарская. Это спин-офф сериала «Отель Элеон», где главные герои уже были связаны общей любовной линией.

По сюжету Паша владеет отелем в Белграде, он совсем не остепенился — такой же сердцеед и весельчак. Он влипает в криминальную историю, и все могла бы решиться просто, если бы он не встретил свою старую любовь Дашу. Молодым людям придется разобраться со старыми обидами и обрести счастье.

Премьера фильма «Отель Белград» — 5 марта.

«Бладшот»

Главный претендент среди зарубежных фильмов собрать куш в марте — боевик «Бладшот». Это единственный мощный релиз в кино в первом весеннем месяце, который может стать очень популярным среди зрителей. «Бладшота» продюсировали создатели «Форсажа», а это уже намекает на успех.

Сюжет боевика повествует о солдате Гаррисоне, которого оживили, внедрив ему в кровь нанороботов. После этого военный стал бессмертным и способен самоисцеляться. Однако компания, подарившая солдату новую жизнь, может полностью контролировать память и разум своей «игрушки».

Главную роль в фильме исполнил Вин Дизель. Он не отошел от своих амплуа и вновь сыграл брутального парня, который может решить все своей волей и силой. Зрителей ждет множество спецэффектов, экшен и геройский сюжет.

Премьера фильма «Бладшот» — 12 марта.

«Номер один»

Отечественная комедия объединила в актерском составе звезд «Физрука» и «Полицейского с Рублевки». Главные роли у Рины Гришиной и Дмитрия Власкина. Компанию им составил Филипп Янковский, актер старой школы.

По сюжету, Артем (Власкин) — молодой авантюрист, который встречает Феликса (Янковский) — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один».

Они решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса (Собчак) и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной (Гришина) и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Премьера фильма «Номер один» — 19 марта.

«На острие»

Спортивная драма наверняка придется по вкусу зрителям, ведь тема спорта для российского кино всегда прибыльная. Достоинством фильма будет и актерский состав — главные роли исполнили Светлана Ходченкова и восходящая кинозвезда Стася Милославская.

Лучшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг — взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву.

Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель — занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни.

Премьера фильма «На острие» — 26 марта.

«Фея»

Режиссер Анна Меликян сняла фантастическую драму с Константином Хабенским в главной роли. Сложно предугадать, как отнесется к картине зритель, но его точно ждет нечто необычное.

Фото: © petta3399 instagram.com/petta3399
 

По сюжету создатель лучших игр в виртуальной реальности убежден, что в настоящей реальности контролирует все и вся, но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность — не единственная.

Премьера фильма «Фея» — 26 марта.

«Мулан»

История о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Боевик вошел в топ-20 самых ожидаемых картин весны, он вполне может захватить внимание российского зрителя.

В центре сюжета старшая дочь храброго воина Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Премьера фильма «Мулан» — 26 марта.

Еще по теме
Фильм дня: «Всегда говори "Да"»
«Пушки Акимбо»: Дэниэл Рэдклифф пустился во все тяжкие
Фильм дня: «Шеф Адам Джонс»
Юная актриса из фильма «Лед 2» оказалась с богатым прошлым
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
•
Оборудование для изоляции Рунета установят в России
•
Украина отказалась отмечать День Победы
•
Россиянам предложили «купить» пенсию
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Марши памяти Бориса Немцова прошли в России
Сибирь 29.02.2020 23:29
Смертельное ДТП произошло под Новосибирском
Сибирь 29.02.2020 17:57
Новосибирцы поищут способ выявлять коронавирус по выдоху
Сибирь 29.02.2020 11:05
Аномально теплое начало марта спрогнозировали для Сибири
Сибирь 29.02.2020 09:46
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
17525
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
11634
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7633
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5909
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
•
Оборудование для изоляции Рунета установят в России
•
Украина отказалась отмечать День Победы
•
Россиянам предложили «купить» пенсию
Подробности
•
Финал Масленицы: Проводы
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Спасибо за объяснения. Мы уже давно поняли, что у нас все хорошо, а в остальном мире полная ж...а.

kygear

Раньше Они на рынке колпаки крутили..и вот дорвались до властных кабинетов.

fiopan

Он поддерживает террористов, значит объявить его также террористом и начать на него охоту. К тому же...

alex.nska

плохой ты политик,турки не когда пирогом делится не будут.

Nik3316

ЦитатаМожно сколько угодно продлять агонию этого режима, но его снесут. И надо заранее встать на сторону...