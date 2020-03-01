Российские драмы и Вин Дизель: что смотреть в марте

Март будет богат на отечественные фильмы, среди которых драмы, комедия и спортивная история. Разнообразит отечественный прокат в первый месяц весны американский блокбастер с Вином Дизелем в главной роли.

«Отель Белград»

Первую неделю марта главной киноновинкой станет фильм от создателей «Холопа» – «Отель Белград». В главной роли снялся Милош Бикович и Диана Пожарская. Это спин-офф сериала «Отель Элеон», где главные герои уже были связаны общей любовной линией.

По сюжету Паша владеет отелем в Белграде, он совсем не остепенился — такой же сердцеед и весельчак. Он влипает в криминальную историю, и все могла бы решиться просто, если бы он не встретил свою старую любовь Дашу. Молодым людям придется разобраться со старыми обидами и обрести счастье.

Премьера фильма «Отель Белград» — 5 марта.

«Бладшот»

Главный претендент среди зарубежных фильмов собрать куш в марте — боевик «Бладшот». Это единственный мощный релиз в кино в первом весеннем месяце, который может стать очень популярным среди зрителей. «Бладшота» продюсировали создатели «Форсажа», а это уже намекает на успех.

Сюжет боевика повествует о солдате Гаррисоне, которого оживили, внедрив ему в кровь нанороботов. После этого военный стал бессмертным и способен самоисцеляться. Однако компания, подарившая солдату новую жизнь, может полностью контролировать память и разум своей «игрушки».

Главную роль в фильме исполнил Вин Дизель. Он не отошел от своих амплуа и вновь сыграл брутального парня, который может решить все своей волей и силой. Зрителей ждет множество спецэффектов, экшен и геройский сюжет.

Премьера фильма «Бладшот» — 12 марта.

«Номер один»

Отечественная комедия объединила в актерском составе звезд «Физрука» и «Полицейского с Рублевки». Главные роли у Рины Гришиной и Дмитрия Власкина. Компанию им составил Филипп Янковский, актер старой школы.

По сюжету, Артем (Власкин) — молодой авантюрист, который встречает Феликса (Янковский) — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один».



Они решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса (Собчак) и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной (Гришина) и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Премьера фильма «Номер один» — 19 марта.

«На острие»

Спортивная драма наверняка придется по вкусу зрителям, ведь тема спорта для российского кино всегда прибыльная. Достоинством фильма будет и актерский состав — главные роли исполнили Светлана Ходченкова и восходящая кинозвезда Стася Милославская.

Лучшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг — взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву.



Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель — занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни.

Премьера фильма «На острие» — 26 марта.

«Фея»

Режиссер Анна Меликян сняла фантастическую драму с Константином Хабенским в главной роли. Сложно предугадать, как отнесется к картине зритель, но его точно ждет нечто необычное.

По сюжету создатель лучших игр в виртуальной реальности убежден, что в настоящей реальности контролирует все и вся, но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность — не единственная.

Премьера фильма «Фея» — 26 марта.

«Мулан»

История о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Боевик вошел в топ-20 самых ожидаемых картин весны, он вполне может захватить внимание российского зрителя.

В центре сюжета старшая дочь храброго воина Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Премьера фильма «Мулан» — 26 марта.