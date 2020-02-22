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Новый штраф придумали для российских дачников

Источник:
РИА Новости
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Фото: Sergey Kutuzov / CC BY 3.0

Сенаторы предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках, соответствующее предложение уже направлено министерству юстиции.

Дачников собираются штрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей за наличие борщевика и другой карантинной сорной растительностью на участке. Юридические лица заплатят за аналогичное нарушение от 20 до 30 тысяч рублей.

Разработчики документа уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком на участках сельскохозяйственного значения и дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.

Предполагается, что поправки затронут не только борщевик, но и такое растение, как быстро распространяющаяся на юге амброзия полыннолистная, на которую у многих людей проявляется острая аллергическая реакция.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас его признали опасным, так как его листья содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи.

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Топ комментариев

kygear

Осталось забрать право на жизнь..

smakmisha

Затем на очереди отмена первого списка вредности ну а далее и второго.

domanl

Цитатачто цель Путина — «забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу». Ну просто дьявол...

Pit1570

Они в России уже давно работают

лачинов

А в России они есть. Причем давно.