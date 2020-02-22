Новый штраф придумали для российских дачников

Сенаторы предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках, соответствующее предложение уже направлено министерству юстиции.

Дачников собираются штрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей за наличие борщевика и другой карантинной сорной растительностью на участке. Юридические лица заплатят за аналогичное нарушение от 20 до 30 тысяч рублей.

Разработчики документа уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком на участках сельскохозяйственного значения и дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.

Предполагается, что поправки затронут не только борщевик, но и такое растение, как быстро распространяющаяся на юге амброзия полыннолистная, на которую у многих людей проявляется острая аллергическая реакция.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас его признали опасным, так как его листья содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи.