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Редкую птицу сфотографировали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба национального парка «Шушенский бор»

Редкую птицу — «горного зяблика» сфотографировали в национальном парке «Шушенский бор», эта перелетная птица обычно прилетает в Сибирь только весной, сообщает пресс-служба нацпарка.

В феврале сотрудница «Шушенского бора» Элинор Пэйт встретила в Перовском лесничестве парка небольшую стайку вьюрков или юрков. Их название с латинского языка переводится, как «горные зяблики», и это вполне объяснимо. Во-первых, зяблики — их ближайшие родственники, а во-вторых, вьюрки, как правило, населяют горную местность.

Вьюрки — перелетные птицы. Каждую осень совершают миграции в страны с более теплым климатом, проводя зиму на юге Западной Европы, в Турции, Иране, Туркмении, на востоке Китая, в Корее и Японии.

«Обычно к своим гнездовьям в лесу эти птицы возвращаются весной. Встреча их в феврале, когда снег еще не растаял, может объясниться тем, что, по всей вероятности, вьюрки остались на зимовку в парке из-за затяжной осени и обилия кормовых ресурсов», — говорится в сообщении.

Зимовать в Перовском лесничестве парка остались в небольшом количестве чернозобые дрозды и рябинники, обычно покидающие этот кластер до наступления тепла.

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