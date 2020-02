Уитни Хьюстон вернется на сцену

Певица Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде голограммы и исполнит 17 своих песен, концерты будут проходить в составе с бэк-вокалистами и танцорами.

Первый концерт состоится в Шеффилде (Англия) 25 февраля, недалеко от Манчестера, где в 2010 году состоялся ее финальное шоу. Зрители увидят голограмму певицы в сопровождении бэк-вокалистов, танцоров. В 90-минутное выступление войдут 17 песен Хьюстон, в числе которых «I Wanna Dance With Somebody», «Greatest Love Of All» и «Saving All My Love For You», сообщает Dayli Mail.

Хьюстон — одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Известна своими музыкальными достижениями, вокальными способностями и скандальной личной жизнью. Она погибла в 2012 году в возрасте 48 года. Ее тело нашли в ванной комнате, по результатам расследования, причинами смерти певицы стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.