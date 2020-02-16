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«Заболевание доярок» стало бедой для офисных работников

Источник:
РИА Новости
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Фото: sylvain kalache / Attribution License

Офисные работники, проводящие несколько часов в день проводит за компьютером, рискуют «заработать» туннельный синдром, или синдром запястного канала, раньше считавшийся профессиональным заболеванием доярок, предупредил врач-невролог Юрий Андрусов.

«Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — приводит РИА Новости слова врача.

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Избавиться или уменьшить боли в руке поможет ортопедическая профилактика. Самый простой способ — при работе с компьютерной мышью или клавиатурой пользоваться ортопедический коврик либо ортопедическая клавиатура

«Из себя они представляют коврик, на котором есть валик. Пардон, но иногда такие валики делают в форме женской груди. Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении и нет давления на нервы», — пояснил врач.

Также Андрусов посоветовал не медлить с походом к врачу при появлении боли в кистях рук. Если вы будете откладывать лечение на потом, то дело может закончиться операцией.

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