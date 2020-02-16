Семью расстреляли на рынке в Калининграде

Мужчина открыл огонь по семейной паре и их ребенку у Центрального рынка Калининграде, муж и жена погибли на месте их сын был госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области.

«В субботу около 19.00 (20.00 мск) на улице Профессора Баранова в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в трех прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, их 13-летнего сына госпитализировали», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Подростка позднее отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение, уточнили в региональном минздраве.

По данным следствия, стрелок пытался свести счеты с жизнью и скончался в реанимации. С огнестрельным ранением грудной клетки он был госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался.



Местные СМИ опубликовали видео с места преступления. На кадрах видно, как злоумышленник лежит на дороге после инцидента.

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Жительница Калининграда Елена Савина в интервью телеканалу РЕН ТВ привела слова очевидца стрельбы возле Центрального рынка, в ходе которой погибла семейная пара.



«Молодой человек рассказал, что услышал выстрел. Этот мужчина (стрелок) стоял, уже убив мужа Даши (погибшая женщина), над телом и стрелял вверх, как будто не подпускал или делал предупредительные выстрелы, чтобы больше никого не убить. Даша кричала: "Помогите!". Очевидец отошел в сторону, потом услышал выстрелы. Он (стрелок) выстрелил в Дашу, потом был еще один выстрел, как бы добивая ее», — рассказала Елена.

Женщина подтвердила, что убитые супруги работали на рынке и занимались продажей «элитных овощей». Ранее появилась информация, что у убитой семейной пары и у стрелявшего на рынке был бизнес по продаже овощей, женщина была беременна.

По предварительной версии, мотивом убийства стала личная неприязнь. Возбуждено уголовное дело.