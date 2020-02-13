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Сотрудники НГУ разработали новый штамм гриппа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Сотрудники Новосибирского государственного университета исследовали новый разработанный штамм вируса гриппа типа B для изучения эффективности противовирусных препаратов. 

«В последнее время уделяется особое внимание к вирусу гриппа В, поскольку он имеет важную эпидемиологическую значимость, особенно среди детского населения, вызывая, наряду с вирусом гриппа А, ежегодные сезонные подъемы заболеваемости, — объяснила старший научный сотрудник лаборатории молекулярной патологии НГУ и ФИЦ ФТМ Елена Прокопьева.

В США в каждом эпидемическом сезоне 2004–2011 годов от 22 до 44% всех смертельных случаев, связанных с детским гриппом, были вызваны вирусом гриппа В. Вирусы гриппа обладают высокой изменчивостью в естественных условиях, что приводит к появлению неуправляемой вирусной инфекции, наносящей ущерб здоровью населения и экономике стран во всем мире. Непрерывная циркуляция вирусов гриппа, постоянная мутация генома приводит к появлению вирусов с новыми свойствами.

Полученный сибирскими учеными адаптированный вариант вируса гриппа —  В/Novosibirsk/40/2017-MA уже применялся в доклинических исследованиях инновационных лекарственных средств, которые сейчас проходят клинические исследования.

С помощью штамма адаптированного вируса гриппа получилось моделировать у экспериментальных животных не смертельную гриппозную инфекцию с выраженными клиническими признаками заболевания. Это показывает наиболее близкую картину патологии, схожую с той, что наблюдается при инфицировании вирусом гриппа В людей, и помогает изучать эффективность вакцин.

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