«Лед 2» довел зрителей до слез

Премьера спортивной мелодрамы «Лед 2» выйдет в широкий прокат в пятницу, 14 февраля, но зрители, попавшие на предпоказ ленты, уже сделали свои выводы о романтичной сказке.

Сюжет продолжит любовную историю хоккеиста Саши и фигуристки Нади. Влюбленные поженятся и у них родится дочка. Но в какой-то момент все пойдет не по плану, и Саше придется взять на себя ответственность за воспитание дочки и побороться за счастье.

Зрители, побывавшие на предпоказе фильма 12 февраля, оставили положительные отзывы о мелодраме. Многие написали в соцсетях, что картина получилась очень трогательной, а зрители в зале плакали почти на протяжение всего фильма.

Режиссером второй части фильма «Лед 2» выступил Жора Крыжовников, в картине снялись Александр Петров, Мария Аронова, Аглая Тарасова и другие.