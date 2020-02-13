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«Лед 2» довел зрителей до слез

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Премьера спортивной мелодрамы «Лед 2» выйдет в широкий прокат в пятницу, 14 февраля, но зрители, попавшие на предпоказ ленты, уже сделали свои выводы о романтичной сказке.

Сюжет продолжит любовную историю хоккеиста Саши и фигуристки Нади. Влюбленные поженятся и у них родится дочка. Но в какой-то момент все пойдет не по плану, и Саше придется взять на себя ответственность за воспитание дочки и побороться за счастье.

Зрители, побывавшие на предпоказе фильма 12 февраля, оставили положительные отзывы о мелодраме. Многие написали в соцсетях, что картина получилась очень трогательной, а зрители в зале плакали почти на протяжение всего фильма.

Режиссером второй части фильма «Лед 2» выступил Жора Крыжовников, в картине снялись Александр Петров, Мария Аронова, Аглая Тарасова и другие.


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Bobobu

Путин их сам внес и сам их оценит.

Uynachalnica

ЦитатаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным появление в продаже «икон» с изображением...

great_america

Не много россиян в России у которых есть что инвестировать. Пока проблему нищенских зарплат не решат...

Danilon

Разве ему ещё героя не дали ? Недоработка.

Voennii

А прастите Идлиб это Турция? Если нет то Эрдогаша явно рамсы попутал.