Грибок из Чернобыля оказался «суперорганизмом»

Обнаруженный на Чернобыльской АЭС грибок Cryptococcus neoformans привлек пристальное внимание американских исследователей — организм научился питаться смертельными дозами радиации и процветает даже рядом с реактором станции.

Впервые необычный микроорганизм был обнаружен спустя 20 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС, однако его удивительные свойства стали открываться только сейчас, пишет американский портал MSN.

Ученые выяснили, что грибок в своем составе имеет огромное количество меланина. У человека такой пигмент тоже есть, он отвечает за потемнение кожи от загара. Эксперименты показали, что меланин поглощает опасное излучение, преобразуя его в энергию.

Специалисты рассчитывают, что открытие позволит совершить революцию в защите человека от смертельного излучения. Более того, радиацию с помощью такого механизма можно превращать в бесконечный источник энергии.