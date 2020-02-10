Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

Туристические катера столкнулись у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде, погибли мальчик и девочка из России, еще 22 человека пострадали, сообщила местная полиция.
Столкновение произошло в 8.15 по местному времени в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой. Погибли дети из России — 12-летний мальчик и 6-летняя девочка, цитирует The Phuket News местную полицию. Эти данные подтвердил представитель посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.
По данным морской полиции, лодка, полная туристов, врезалась в катер, где был только экипаж и который должен был забрать других отдыхающих. Всего на суднах находились 39 человек.
В больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Два ребенка из России погибли и более 20 россиян пострадали при столкновении двух катеров у острова Пхукет.— Телеканал 360° (@360tv) February 10, 2020
По предварительной информации, в судно, стоявшее у пристани и забиравшее туристов, на скорости влетело другое pic.twitter.com/u4X4XqC9kB