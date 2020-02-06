Женщина симулировала коронавирус и отпугнула насильника

Жительница Китая отпугнула ворвавшегося к ней в дом насильника, сказав ему, что больна коронавирусом. Мужчина в панике сбежал.

Инцидент произошел 31 января. Злоумышленник ворвался в дом к спящей китаянке, схватил ее за шею, зажал рот и попытался изнасиловать, пишет сайт Dailyhunt. Тогда женщина принялась сильно кашлять.

Хозяйка дома сказала преступнику, что недавно вернулась из Уханя и почувствовала симптомы инфекции, поэтому закрылась дома, чтобы не заражать окружающих. Сразу после этого насильник отпустил женщину и покинул дом.

Китаянка обратилась в полицию, сотрудники правоохранительных органов смогли поймать злоумышленника. Оказалось, что молодой человек убежал из дома после ссоры с семьей, теперь ему грозит тюремный срок.