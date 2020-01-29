Тизер «Форсажа» показал семью Доминика Торетто

Подросший сын Доминика Торетто, Летти и сам Доминик показаны в тизере трейлера фильма «Форсаж 9», премьера картины состоится 21 мая.
Актер Вин Дизел обещал опубликовать полноценный трейлер к
фильму 31 января, а пока в Сети появился тизер. На кадрах семья Доминика, его
подросший сын, который в восьмой части был еще совсем младенцем, и его жена
Летти. Она отдает ребенку крест, который фигурирует на протяжении почти всех
картин франшизы.
Известно, что в девятой части появятся Сайфер (Шарлиз Терон)
и Магдалина Шоу (Хелен Миррен). Также будут присутствовать герои из команды
Торетто.