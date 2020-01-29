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Тизер «Форсажа» показал семью Доминика Торетто

Источник:
Sibnet.ru
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Подросший сын Доминика Торетто, Летти и сам Доминик показаны в тизере трейлера фильма «Форсаж 9», премьера картины состоится 21 мая.

Актер Вин Дизел обещал опубликовать полноценный трейлер к фильму 31 января, а пока в Сети появился тизер. На кадрах семья Доминика, его подросший сын, который в восьмой части был еще совсем младенцем, и его жена Летти. Она отдает ребенку крест, который фигурирует на протяжении почти всех картин франшизы.

Известно, что в девятой части появятся Сайфер (Шарлиз Терон) и Магдалина Шоу (Хелен Миррен). Также будут присутствовать герои из команды Торетто. 



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