Начало сериала по роману Лукьяненко поссорило зрителей

Создатели сериала по роману фантаста Сергея Лукьяненко «Осенние визиты» опубликовали первые семь минут первой серии проекта. Зрители разделились в оценке материала.

«Я попросил ребят из Владивостока выложить какой-то готовый фрагмент - чтобы вы могли посмотреть и решить, интересно ли вам, готовы ли вы поддержать первый (реально первый) фантастический сериал, снимающийся без поддержки фондов Кино, Министерства культуры, всех прочих замечательных государственных околокультурных структур», – написал в своем Facebook Сергей Лукьяненко, во вступительных титрах указанный как исполнительный продюсер сериала.

Обнародованный отрывок вызвал очень противоречивые отклики. Часть зрителей оставила восторженные комментарии. Нравится материал и самому Лукьяненко, в комментариях обращающий внимание своих подписчиков на то, что проект, в первую очередь, любительский. «Книга лучше всегда. Но здесь я очень надеюсь на хороший сериал», – отмечает писатель в ответ на комментарий, что «книга лучше».

Не обошлось и без критики. В упрек создателям ставят затянувшиеся титры и опечатки в них, обилие крови в нескольких сценах, плохую игру актеров, монтаж и качество звука. При этом другая часть поклонников с такими суждениями не согласна, в итоге под записью на странице писателя развернулась оживленная дискуссия.

Создатели сериала отмечают, что такие длинные титры запланированы лишь в первой серии, далее они будут длиться не более 30 секунд. На это им отвечают, что задача начала любого сериала – зацепить зрителя. Здесь же у него возникает желание «перемотать» вперед.

Права за рубль и краудфандинг

Ранее Лукьяненко сообщал, что отдал права на экранизацию книги за 1 рубль начинающему режиссеру из Владивостока, съемки стартовали в июне под контролем самого автора. Георгий Саенко и его команда объявили краудфандинг, чтобы собрать на проект 600 тысяч рублей.

По последним данным, удалось собрать чуть более 408 тысяч рублей. Проект можно поддержать бескорыстно на минимальную сумму или заплатить за какую-либо услугу – упоминание вашего имени в одном из эпизодов или в титрах, купить постер сериала, книгу в подарочной упаковке с автографом Лукьяненко или именные призы.

По сценарию книги, к шестерым разным людям приходят Визитеры – их двойники, представляющие разные стороны жизни человечества: Силу, Власть, Знание, Творчество, Развитие или Доброту. Между ними начинается сражение всеми доступными средствами, в котором побеждает последний оставшийся в живых. В результате, судьба «повернется параллельно желаниям» победившего Визитера. К борьбе присоединяется также и Тьма. Визитеры нападают друг на друга, скрываются, образуют альянсы для достижения своих целей.

В книге действие происходит в 1990-е годы в Москве. Сериал же адаптирован под современность. Кроме того, события здесь разворачиваются во Владивостоке, где и проходят съемки.