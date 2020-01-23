Актриса Толкалина снялась обнаженной назло подписчикам

Российская актриса Любовь Толкалина опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram. На снимке 41-летняя женщина позирует на пляже обнаженной.

Толкалина решила опубликовать пикантный снимок в качестве ответа поклонникам, которые раскритиковали ее за публикацию предыдущего фото, на котором она продемонстрировала свою босую ступню.

«Кто-то видит буквальность и беса в ребро, а кто-то ведь экспрессию и динамичность. Не выдавайте себя, не пишите пошлостей, все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите. Отписаться можно молча», — подписала звезда снимок.

После публикации подписчики вновь раскритиковали смелость актрисы в комментариях. Некоторые посчитали, что Толкалина нуждается в мужском внимании. Другие отметили, что отличную фигуру актрисы прекрасно видно даже в одежде.

Толкалина уже несколько раз демонстрировала поклонникам свое обнаженное тело в соцсетях, каждый откровенный снимок вызывал противоречивые оценки и споры комментаторов.