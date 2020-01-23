Онищенко призвал не паниковать из-за китайского вируса

Власти Китая, где число инфицированных новым коронавирусом превысило 600 человек, не отменяют празднование Нового года и это хороший знак, а нарастание вируса идет только на сотню случаев, поэтому заболевание не должно вызывать панику, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Паниковать я вас бы не призывал. Двенадцатимиллионный город (Ухань), запредельная скученность, но количество заболевших — нарастание на сотню случаев. Если грипп начинается, он сразу сметает все», — объяснил Онищенко в четверг на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

Он добавил, что при этом вирус разнесли по 25 провинциям, включая крупные город — Пекин и Шанхай. Но при это власти не отменяют праздничные мероприятия по случаю Нового года, и «это хороший знак».

Новый коронавирус 2019-nCoV относится к типу бета-коронавирусов, в эту же группу входят ближневосточный респираторный синдром и SARS. По словам Онищенко, новый китайский вирус ведет себя подобно SARS, который в итоге поразил около 9 тысяч человек (а смертность составила порядка 10%).

«Я не призываю успокоиться. Тому, кому нет нужды ехать в Китай, не надо», — подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что вакцину сделать нетрудно, но нужно будет решить вопрос, кого же прививать. Сейчас прививку от гриппа ставят детям, пожилым, а также работающим в местах большого скопления людей.