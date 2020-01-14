Виртуозное вождение китайских военных показали на видео

Водители Народно-освободительной армии Китая помимо базовых маневров изучают основы дрифта и искусство скоростной параллельной парковки, видео опубликовано в Twitter.

Тренировки военных водителей проходят на специальном полигоне в Тибете. Маневры выполняют на армейских грузовиках Dongfeng и внедорожниках Beijing BJ2020.

Training as a driver in the Chinese army is tougher than it sounds pic.twitter.com/3wuD4wPCpT — SCMP News (@SCMPNews) January 7, 2020

Водители учатся «полицейскому развороту», параллельной парковке задним ходом, движению задом по S-образному маршруту и умению дрифтовать на скорости около 60 километров в час. Кроме того, они должны проколоть заостренной арматурой подвешенный на высоте шарик.