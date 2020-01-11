Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России

Слабые места российской космической отрасли назвал вице-премьер РФ Юрий Борисов во время визита на предприятие «Информационные спутниковые системы» в Железногорске.

По мнению вице-премьера, отечественной космонавтике как никогда необходима политика, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений. Она должна обеспечить соответствующую рентабельность.



Только в этом случае «российский космос» сможет выйти на серийное производство и начать приносить прибыль. «Это ахиллесова пята отрасли сегодня», — передает слова вице-премьера «Интерфакс».

Борисов призвал руководство «Роскосмоса» заняться поиском путей оздоровления отрасли. «Страна должна гордиться своей космической индустрией», — отметил вице-премьер, добавив, что все возможности для этого есть.