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Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Слабые места российской космической отрасли назвал вице-премьер РФ Юрий Борисов во время визита на предприятие «Информационные спутниковые системы» в Железногорске.

По мнению вице-премьера, отечественной космонавтике как никогда необходима политика, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений. Она должна обеспечить соответствующую рентабельность.

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Только в этом случае «российский космос» сможет выйти на серийное производство и начать приносить прибыль. «Это ахиллесова пята отрасли сегодня», — передает слова вице-премьера «Интерфакс».

Борисов призвал руководство «Роскосмоса» заняться поиском путей оздоровления отрасли. «Страна должна гордиться своей космической индустрией», — отметил вице-премьер, добавив, что все возможности для этого есть.

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ponhik78

Минск и получал нефть по внутренним российским ценам. А перепродавал уже по мировым. Ему эту халяву прикрыли....

domanl

Ничего нет и ничего не работает, тогда не пишите про это. Забудьте про Россию хоть на годик.

zotamok

Молодцы. Нашли волю признать. Не то, что украинцы, которые над Крымом наш ТУ-154 сбили.

domanl

С самой красивой, они конечно загнули.

Иркут 69

Признаю. Ошибался. Не думал что иранские военные такого уровня подготовки. Я считал их всё таки повыше...