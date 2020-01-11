Самая красивая женщина мира обнажилась ради календаря

Американская супермодель Белла Хадид, ранее признанная самой красивой женщиной в мире, снялась обнаженной для лимитированного тиража календаря на 2020 год.

Фотографии разворота на февраль девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке обнаженная модель прикрывается джинсовой курткой, из одежды на ней только ободок на голове.

Поклонники модели по достоинству оценили фотографию. Некоторые комментаторы написали, что на снимке — самая красивая девушка всех времен. Другие посчитали, что Белла Хадид достойна титула не только мисс Февраль, но и всех остальных месяцев.

Календарь с откровенными фотографиями топ-моделей подготовил модный журнал V Magazine. Известно, что вместе с Хадид участие в фотосессии принимали ее старшая сестра Джиджи и жена известного музыканта Джастина Бибера Хейли.