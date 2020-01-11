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Самая красивая женщина мира обнажилась ради календаря

Источник:
Sibnet.ru
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Американская супермодель Белла Хадид, ранее признанная самой красивой женщиной в мире, снялась обнаженной для лимитированного тиража календаря на 2020 год.

Фотографии разворота на февраль девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке обнаженная модель прикрывается джинсовой курткой, из одежды на ней только ободок на голове.

Поклонники модели по достоинству оценили фотографию. Некоторые комментаторы написали, что на снимке — самая красивая девушка всех времен. Другие посчитали, что Белла Хадид достойна титула не только мисс Февраль, но и всех остальных месяцев.

Календарь с откровенными фотографиями топ-моделей подготовил модный журнал V Magazine. Известно, что вместе с Хадид участие в фотосессии принимали ее старшая сестра Джиджи и жена известного музыканта Джастина Бибера Хейли.

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ponhik78

Минск и получал нефть по внутренним российским ценам. А перепродавал уже по мировым. Ему эту халяву прикрыли....

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Я так понимаю, США создает свои террористические ячейки, основная задача которых будет устранение неугодных...

ponhik78

Мы в Сирии официально. А вот США...

zotamok

Молодцы. Нашли волю признать. Не то, что украинцы, которые над Крымом наш ТУ-154 сбили.

Иркут 69

Признаю. Ошибался. Не думал что иранские военные такого уровня подготовки. Я считал их всё таки повыше...