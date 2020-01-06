Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»

Выигравший в лотерею «Русское лото» миллиард рублей россиянин до сих пор не вышел на связь с организаторами, сообщает пресс-служба «Столото».

«По закону победитель оставляет за собой право раскрытия личности. Однако участники видят в публичности прежде всего безопасность», — напомнила операционный директор «Столото» Варвара Басанович.



Также она уточнила, что победителям лотереи организовывают консультации с финансистами, юристами «и при необходимости с психологами». «Именно поэтому наши крупнейшие победители не скрывают радости побед», — добавила она.

Выигрышный лотерейный билет на 1 миллиард рублей был куплен в подмосковном Юдине 13 декабря. Тираж состоялся 1 января в рамках новогоднего шоу. Такой крупный выигрыш является рекордным в истории российских лотерей.

По правилам, победитель лотереи сможет получить свои деньги в течение полугода. Если в указанные сроки участник за своим выигрышем не явится, то вся сумма будет перечислена в государственный бюджет.