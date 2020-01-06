НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»

Источник:
Sibnet.ru
779 6
Фото: © Sibnet.ru

Выигравший в лотерею «Русское лото» миллиард рублей россиянин до сих пор не вышел на связь с организаторами, сообщает пресс-служба «Столото».

«По закону победитель оставляет за собой право раскрытия личности. Однако участники видят в публичности прежде всего безопасность», — напомнила операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШанс на джекпот: какие лотереи бывают?

Также она уточнила, что победителям лотереи организовывают консультации с финансистами, юристами «и при необходимости с психологами». «Именно поэтому наши крупнейшие победители не скрывают радости побед», — добавила она.

Выигрышный лотерейный билет на 1 миллиард рублей был куплен в подмосковном Юдине 13 декабря. Тираж состоялся 1 января в рамках новогоднего шоу. Такой крупный выигрыш является рекордным в истории российских лотерей.

По правилам, победитель лотереи сможет получить свои деньги в течение полугода. Если в указанные сроки участник за своим выигрышем не явится, то вся сумма будет перечислена в государственный бюджет.

Еще по теме
Строительство нового казино начнется на Алтае
Зона риска: рубль против доллара в 2020 году
Большинство российских компаний повысит зарплату в 2020 году
Зарубежные интернет-покупки обложили новой пошлиной
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Разрешенный брачный возраст пересмотрят
•
Иран пообещал ударить по военным объектам США
•
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
•
Россияне упустили золото в матче с канадцами на МЧМ по хоккею
Подробности
•
Зона риска: рубль против доллара в 2020 году
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
У кого вырастет зарплата в 2020 году
•
Выходные января: когда выходим на работу
Как это работает
•
Год Белой Крысы: кто взлетит по карьерной лестнице
•
Отдых на Алтае: пять вариантов
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Зодиак любви: кто найдет личное счастье в 2020 году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Археологи выкопали на Таймыре самые «северные» шахматы в мире
Сибирь 06.01.2020 16:30
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник найден живым
Сибирь 06.01.2020 16:02
Томские ученые отправят в космос принтер и наноспутники
Сибирь 06.01.2020 15:00
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
Сибирь 06.01.2020 12:46
Самое популярное
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
7738
Определился победитель шоу «Голос»
6086
Новый участок Чуйского тракта построят в Горном Алтае
4822
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
3259
Обсуждение (6)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Разрешенный брачный возраст пересмотрят
•
Иран пообещал ударить по военным объектам США
•
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
•
Россияне упустили золото в матче с канадцами на МЧМ по хоккею
Подробности
•
Зона риска: рубль против доллара в 2020 году
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
У кого вырастет зарплата в 2020 году
•
Выходные января: когда выходим на работу
Сибирь
•
Археологи выкопали на Таймыре самые «северные» шахматы в мире
•
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник найден живым
•
Томские ученые отправят в космос принтер и наноспутники
•
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
•
Сбивший насмерть девушку предприниматель сдался полиции
•
Строительство нового казино начнется на Алтае
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин озаботился проблемой бедности россиян
99
Иран отомстит США за убийство генерала
44
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
33
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
32
Определился обладатель миллиарда рублей от «Русского лото»
22
Топ комментариев

ponhik78

А в каком месте это проявление неуважения? Во всём мире это называется проявление патриотизма к своей...

лачинов

Верю. По крайней мере управление себя точно не забудет.Ну а остальным как обычно. Тариф плюс премия минус,...

andrei703333

Шведы держат обиду из за того что проиграли, поэтому и начинают ко всякой ерунде придираться

fargus

Самая серьёзная проблема пригожинских диванных экспертов, как и тех, что в телевизоре, собрать из кубиков...

liverpool73

А надеть хоккейный свитер желтого цвета, с тремя синими коронами на груди в матче с Россией, это вообще...