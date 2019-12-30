Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?

Новый год — время для чудес, именно поэтому многие россияне в праздники покупают лотерейные билеты. Всего в России порядка 17 популярных лотерей, вероятность успеха в каждой сильно отличается. Стоит ли верить организаторам лотерейного бизнеса и существуют ли математические шансы сорвать крупный джекпот?

Можно ли верить лотереям

Нередко в соцсетях встречаются обвинения в адрес организаторов лотерей — дескать, розыгрыши подстроены, реальных победителей нет, а все собранные деньги идут в карман мошенникам. Однако в реальности операторов российских лотерей пока еще не ловили на попытке обмана, хотя сфера контролируется государством.

С 2014 года проведение частных лотерей в России запрещено, право их организовывать имеют только Министерство спорта и Министерство финансов, поэтому все розыгрыши контролируются государством. На специальных конкурсах были отобраны операторы лотерей, ими стали компании «Спортлото» и «Государственные спортивные лотереи».

Именно они проводят еженедельные и ежедневные розыгрыши, а также отчисляют обязательные 50% прибыли государству. Кроме этого, был выбран единый распространитель лотерейных билетов — компания «Столото», фактически это агрегатор всех легальных розыгрышей в стране, действующий по договору с операторами.

По данным портала «Столото», в 2019 году победители государственных лотерей выиграли и получили более 29 миллиардов рублей.

Таким образом, в организации всех российских лотерей участвуют три структуры: организатор, оператор и распространитель. Организатором выступают государственные ведомства, операторы проводят лотереи по согласованным с государством правилам, а распространители продают билеты и выплачивают выигрыши.

Какие лотереи бывают

Сегодня россиянам предлагается на выбор 17 национальных лотерей. Они могут быть тиражными или мгновенными. Проще всего разобраться с моментальной лотереей — информация о выигрыше доступна сразу после покупки билета, никакие правила изучать не нужно. Однако максимальный выигрыш в таких лотереях невелик, в пределах нескольких миллионов рублей.

Популярностью пользуются тиражные лотереи, для участия в которых нужно купить бумажный купон или электронный билет с датой розыгрыша и номером тиража. Выигрыш определяется автоматическим лототроном или специальным генератором случайных чисел. Впрочем, есть лотереи, где последовательность цифр определяется с помощью ведущего в прямом эфире.

#Оракул Счастливчики Зодиака: кто разбогатеет в 2020 году

Тиражные лотереи серьезно отличаются. В некоторых можно купить билет с готовыми номерами — нужно лишь выбрать подходящий набор. Другие лотереи предусматривают самостоятельный выбор числовой последовательности для участия в розыгрыше. Есть и гибридные варианты. Считается, что лотереи с открытыми игровыми полями более популярны.

Цена билета варьируется от 50 до 200 рублей, самые крупные выигрыши в тиражных лотереях могут достигать миллиарда рублей. Именно такой джекпот разыгрывает «Русское лото» в специальном новогоднем тираже, это рекордная сумма для российских лотерей, которую целиком пока никто не выигрывал.

Какие шансы выиграть

Математическая вероятность для каждой лотереи существенно отличается, чем выше джекпот, тем сложнее его сорвать. Для получения главного приза нужно угадать указанное количество чисел из игрового поля. В некоторых лотереях шансы выиграть с точки зрения математики мизерные, в других — вполне приличные.

Итак, где математическая вероятность на итоговую победу выше? Для Гослото «5 из 36» необходимо угадать шесть чисел из 45. По вероятности выиграть джекпот эта лотерея самая привлекательная — шансы один к 376 992. За ней идет лотерея Гослото «6 из 45», в которой шансы один на 8 миллионов комбинаций.

Далее можно выделить группу лотерей, где математическая вероятность на крупную победу намного ниже. Например, в Спортлото «6 из 49» вероятность сорвать куш составляет один к 13 983 816. Шансы на выигрыш суперприза в Гослото «4 из 20» — один к 23 474 025. В Гослото «7 из 49» шансы на джекпот один к 85 900 584.

В стандартном тираже «Русского лото» математические шансы на победу — один на 295 миллионов. Такое событие считается маловероятным с точки зрения статистики, однако примерно такая же сложность у популярных американских лотерей PowerBall и Mega Millios. Несмотря на очень маленькую вероятность, джекпот в этих лотереях достаточно регулярно разыгрывается.

Кто реальные победители

Крупнейший в российской истории выигрыш в лотереях пока на счету жительницы села Панино Воронежской области Натальи Власовой, в ноябре 2017 года пенсионерка выиграла джекпот «Русского лото» в размере 506 миллионов рублей. Женщина после выхода на пенсию торговала пирожками, перевозя товар на велосипеде.

1 января 2019 года «Русское лото» разыграло свой первый миллиард рублей — тогда по 500 миллионов получили 35-летний водитель молоковоза из Екатеринбурга Николай Мирошниченко и 60-летний слесарь из Санкт-Петербурга Сергей Догоров.

21 мая 2017 года приз в размере 364 миллионов рублей достался жительнице Сочи — про нее известно, что она работает в городском доме культуры и ее зовут Асмик. А 29 февраля 2016 года 47-летний медик из Новосибирска по имени Николай выиграл в лотерею 358 миллионов рублей — этот сорванный джекпот входит в пятерку самых крупных.

Для сравнения — крупнейший в истории США выигрыш, выпавший на один билет, составил 758 миллионов долларов. Эту невероятную сумму 23 августа 2017 года выиграла в популярную лотерею Powerball 53-летняя Мэйвис Уончик из населенного пункта Чикопи в штате Массачусетс. Российским лотереям до таких сумм пока очень далеко.