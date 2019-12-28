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Топ счастливчиков: кто разбогатеет в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше других повезёт в денежных делах в 2020 году, который пройдет под властью Крысы. Больше всего шансов разбогатеть у представителей пяти знаков — это Овны, Раки, Львы, Скорпионы и Рыбы.

Хозяйка 2020 года, Крыса, очень ценит материальные блага. Она не оставит в бедности никого, но к одним деньги будут приходить легко, а вот другим придётся постараться, чтобы добиться успеха. Топ-5 счастливчиков — в финансовом гороскопе-2020.

  1. Скорпионов можно назвать, пожалуй, самыми удачливыми в денежных делах в 2020 году. Наиболее плодотворными периодами станут начало осени и начало зимы. Финансовая сфера порадует благодаря вашему трудолюбию, но есть здесь и элемент везения, которое вы, впрочем, заслужили. Наслаждайтесь происходящим — можете смело планировать крупные покупки!

  2. Овнов финансовая сфера в наступающем году не может не порадовать. Возможно, в конце 2019 года вы испытывали трудности, но им пришёл конец. У вас есть все шансы добиться успеха в денежных делах в достаточно короткие сроки, уже в середине года вы почувствуете настоящее благополучие.

  3. Рыбы в новом году лучше других будут вести счёт деньгам, благодаря этому представителей знака ждёт материальная стабильность и даже больше. Лучше всего пойдут дела у тех, кто напрямую связан с финансами — экономистов, бухгалтеров, а также у тех, кто руководит собственным делом.

  4. Львам звёзды также предоставляют все шансы на успех в денежных делах. Однако представители этого знака не очень умеют экономить, поэтому важно не тратить больше, чем вы зарабатываете. Финансовый гороскоп обещает в 2020 году удачу тем Львам, которые планируют открыть собственное дело.

  5. Раки добьются успеха в финансовой сфере благодаря новым знаниям и опыту. Новый год даёт вам все шансы поменять место работы или даже специальность. Кроме того, наступает удачное время, чтобы начать зарабатывать с помощью одного из своих хобби. 

Повезёт в денежных делах также Близнецам. Однако вы можете потерять голову на волне успеха, так что с финансами в новом году стоит быть осторожнее. У Весов и Водолеев также есть все шансы заработать, но учтите, что деньги не будут доставаться вам легко, придётся очень постараться, чтобы увеличить доход.

Что касается представителей других знаков Зодиака, стабильной их финансовую ситуацию в 2020 году не назовёшь. Тельцы начнут год очень впечатляюще, однако уже к лету им придётся постараться, чтобы не потерять заработанное. Аналогичная ситуация ждёт Дев: вторая половина года будет менее удачной, чем первая.

Стрельцы в новом году будут настроены на перемены в деловой сфере, поэтому опыт, знания и связи будут значить для вас больше, чем деньги. Время финансового успеха придёт чуть позже. Козероги готовы активно работать, но звёзды предостерегают их от ошибок, связанных с расчётами, документами. В делах представителям этого знака в новом году стоит быть предельно осторожными.

Тема: Прогнозы и предсказания
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Отношения #Оракул #Мистика
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Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе