Фильм дня: «Люси» со Скарлетт Йоханссон

По сюжету, сексапильная блондинка живет как большинство
среднестатистических людей. Однажды она связывается с опасными бандитами,
которые превращают ее в способ перевозки наркотиков. Внезапно что-то идет не
так, и наркотики в организме героини дают побочный эффект — она становится человеком
со сверхъестественными способностями и интеллектом.
В одном из интервью Люк Бессон рассказал, что на
реализацию проекта ушло десять лет. Кроме того, он знал о том,
что некоторые научные предположения в фильме были ошибочными, например то,
что люди используют лишь 10% своего мозга.
В фильме такого именитого режиссера вообще слишком много ляпов,
но суть сюжета позволяет прощать недочеты. Главная идея фильма о важности
времени, которое мы имеем. «Время — это единственная единица
измерения», — говорит героиня Йоханссон в кульминации ленты.
Кроме Йоханссон в «Люси» снялись Морган Фримен, Чхве Мин
Сик, Амр Вакед. Рейтинг «Люси» на IMDb: 6.40.