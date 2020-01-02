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Фильм дня: «Люси» со Скарлетт Йоханссон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма
Скарлетт Йоханссон в фильме режиссера Люка Бессона «Люси» из ограниченной блондинки превращается в женщину со сверхразумом и доносит до человечества истину.

По сюжету, сексапильная блондинка живет как большинство среднестатистических людей. Однажды она связывается с опасными бандитами, которые превращают ее в способ перевозки наркотиков. Внезапно что-то идет не так, и наркотики в организме героини дают побочный эффект — она становится человеком со сверхъестественными способностями и интеллектом.

В одном из интервью Люк Бессон рассказал, что на реализацию проекта ушло десять лет. Кроме того, он знал о том, что некоторые научные предположения в фильме были ошибочными, например то, что люди используют лишь 10% своего мозга.

В фильме такого именитого режиссера вообще слишком много ляпов, но суть сюжета позволяет прощать недочеты. Главная идея фильма о важности времени, которое мы имеем.  «Время — это единственная единица измерения», — говорит героиня Йоханссон в кульминации ленты.

Кроме Йоханссон в «Люси» снялись Морган Фримен, Чхве Мин Сик, Амр Вакед. Рейтинг «Люси» на IMDb: 6.40.



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парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Uynachalnica

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ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))