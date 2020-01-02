Фильм дня: «Люси» со Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон в фильме режиссера Люка Бессона «Люси» из ограниченной блондинки превращается в женщину со сверхразумом и доносит до человечества истину.

По сюжету, сексапильная блондинка живет как большинство среднестатистических людей. Однажды она связывается с опасными бандитами, которые превращают ее в способ перевозки наркотиков. Внезапно что-то идет не так, и наркотики в организме героини дают побочный эффект — она становится человеком со сверхъестественными способностями и интеллектом.

В одном из интервью Люк Бессон рассказал, что на реализацию проекта ушло десять лет. Кроме того, он знал о том, что некоторые научные предположения в фильме были ошибочными, например то, что люди используют лишь 10% своего мозга.

В фильме такого именитого режиссера вообще слишком много ляпов, но суть сюжета позволяет прощать недочеты. Главная идея фильма о важности времени, которое мы имеем. «Время — это единственная единица измерения», — говорит героиня Йоханссон в кульминации ленты.

Кроме Йоханссон в «Люси» снялись Морган Фримен, Чхве Мин Сик, Амр Вакед. Рейтинг «Люси» на IMDb: 6.40.