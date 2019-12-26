Томских мужчин признали самыми работящими в России

Больше всего работают мужчины в Томской области, а меньше всего в Чечне, Ингушетии и Республике Алтай, сообщил Росстат по результатам исследования.

В Томской области мужчины работают в среднем 41,6 часа в неделю. В список самых работящих вошли также представители сильного пола в Ханты-Мансийском автономном округе (40,6 часа), Амурской (40,3) и Владимирской (40,3) областях. На пятом месте расположилась Калининградская область (40,2), сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Меньше всех работают мужчины в Чечне (34,6), Ингушетии (35,8) и Республике Алтай (36,3). В Московской области представители сильного пола отдают работе в среднем 39,3 часа в неделю.

В Омской области мужчины работают 39 часов в неделю, в Новосибирской — 39,1, в Алтайском крае — 39,3, в Кемеровской области — 39,6, в Хакасии — 38,7, в Туве — 40,1, в Красноярском крае — 39,8, в Приангарье — 39,7, в Бурятии — 38,4, в Забайкальском крае — 38,7 часа.

В среднем по России представители сильного пола в третьем квартале 2019 года работали 38,8 часа. Почти так же, как и в прошлом году — 38,7 часа.