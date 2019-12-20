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Facebook разработает собственную операционную систему

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая в перспективе может заменить Android.

Разработкой руководит Марк Люцовски, который был соавтором и разработчиком ядра Windows NT, пишет The Verge. Все подробности проекта держатся в секрете, однако известно, что новая ОС будет предназначена для фирменных устройств Facebook.

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Сейчас Facebook Oculus и Portal работают на модифицированной версии Android. В будущем они должны получить фирменную операционную систему. Кроме этого, ожидается появление новых устройств от компании.

В частности, Facebook в 2023 году планирует выпустить очки дополненной реальности Orion, которые будут управляться буквально силой мысли. Также на рынок выйдет голосовой помощник от Facebook.

По предварительным данным, новая ОС будет представлять собой закрытую систему с собственными стандартами, что делает ее похожей на операционные системы от Apple. Однако пока неясно, смогут ли разработчики завоевать доверие пользователей новым продуктом.

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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

4ekist

[youtube]dv6BIrNTeSs[/youtube]

BETEPAH86

Самому то не смешно, свои дырявые слова повторять......

great_america

Отдаст он жизнь или нет это не известно. А вот что обходится он России не дешево это факт.

DYNAMO7294

Взял выбранного народом коммуниста на едроса сменил!