Операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки

Российские операторы связи начали блокировать массовые и автоматизированные вызовы, соблюдая законодательство о маркировке таких звонков.

Массовые вызовы без договора с мобильным оператором являются незаконными по статье 44 закона «О связи», цитирует представителя «Мегафона» РБК. С начала года компания зафиксировала рост таких звонков от операторов фиксированной связи на 155%.

«Поскольку Мегафон действует в соответствии с лицензионными требованиями и в целях защиты интересов абонентов, мы вынуждены блокировать выявляемые нелегитимные вызовы, исключая их доведение до конечных пользователей», — говорится в сообщении.

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу положения первого пакета мер против кибермошенничества, обязывающие операторов связи передавать физлицам информацию, кто звонит им с номеров организаций или индивидуальных предпринимателей.

При входящем вызове абонент должен увидеть на экране название компании и категорию звонка. Данные предоставляются оператором связи на основании договора с организациями. По задумке, мера должна защитить граждан от мошенников.

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