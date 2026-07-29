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МТС добавил «SOS-кнопку» для детей

Источник:
Sibnet.ru
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Ребенок, смартфон
Фото: © Ministry of Defense

МТС представил новые бесплатные сервисы для повышения безопасности детей. Ключевая новинка — «SOS-кнопка», которую можно разместить на главном экране смартфона.

При активации кнопки ребенок отправляет родителю сигнал с просьбой связаться и передает геолокацию. Это может помочь в ситуациях, связанных с потерей, угрозой, травлей или попытками мошенничества, сообщает пресс-служба оператора.

Еще одна возможность — «Всегда на связи». При нулевом или отрицательном балансе у ребенка связь не блокируется — в течение 30 дней ему доступны 20 минут звонков и 20 SMS для общения с участниками «Семейной группы».

При этом родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет. Сервис работает не только в России, но и в 12 популярных у российских туристов странах.

Новые сервисы МТС для повышения безопасности детей доступны бесплатно пользователям «Семейной группы» и тарифов линейки Junior.

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_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

corrector

а Крым после чего случился ? хронограф вы наш

pepelmetal

А где в статье написано что нам нужны?

Uynachalnica

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