Стартует чемпионат России по футболу

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля. Первый тур чемпионата России по футболу откроется встречей московского ЦСКА и калининградской «Балтикой».

Матч открытия начнется в 20.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Остальные игры тура можно будет посмотреть на специализированном канале «Матч Премьер».

Первый тур РПЛ продлится до 27 июля. 25 июля пройдут матчи «Динамо» — «Крылья Советов», «Акрон» — «Зенит», «Факел» — «Динамо» Махачкала и «Спартак» — «Родина».

26 июля сыграют «Оренбург» — «Ростов», «Локомотив» — «Ахмат» и «Рубин» — действующий чемпион «Краснодар».

Всего в сезоне-2026/27 выступят 16 клубов, которые проведут 30 туров и 240 матчей в два круга — по одному домашнему и гостевому матчу.