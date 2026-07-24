НАВЕРХ

Стартует чемпионат России по футболу

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Футбол
Фото: © Sibnet.ru

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля. Первый тур чемпионата России по футболу откроется встречей московского ЦСКА и калининградской «Балтикой».

Матч открытия начнется в 20.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Остальные игры тура можно будет посмотреть на специализированном канале «Матч Премьер».

Первый тур РПЛ продлится до 27 июля. 25 июля пройдут матчи «Динамо» — «Крылья Советов», «Акрон» — «Зенит», «Факел» — «Динамо» Махачкала и «Спартак» — «Родина».

26 июля сыграют «Оренбург» — «Ростов», «Локомотив» — «Ахмат» и «Рубин» — действующий чемпион «Краснодар».

Всего в сезоне-2026/27 выступят 16 клубов, которые проведут 30 туров и 240 матчей в два круга — по одному домашнему и гостевому матчу.

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Месси покинул сборную Аргентины
Трамп опозорился на финале ЧМ-2026
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира
Англия впервые за 60 лет стала призером ЧМ по футболу
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Истории
Воркаут на уличных тренажерах
Как похудеть летом: калории, игры и простые тренировки
12.07.2026 23:39
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Вокруг спорта
Подъем по лестнице на голове
Китаец побил рекорд по подъему по лестнице на голове. ВИДЕО
08.07.2026 19:19
Флаг России
Российским спортсменам вернули флаг в 12 видах спорта
07.06.2026 12:46
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
44
Россия нанесла самый мощный ракетный удар по Киеву с начала СВО
24
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries
23
Путин назвал проблемы с бензином временными
21
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ
17
Российские силы ударили по портам Украины