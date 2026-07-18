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«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн карты мониторинга на АЗС
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс» обновил сервисы «Карты» и «Навигатор», теперь в них появилась информация об АЗС, где есть топливо и отсутствуют очереди, сообщила пресс-служба компании.

Для сбора данных «Яндекс» автоматически обрабатывает информацию о ситуациях на АЗС из нескольких источников, в том числе по сведениям о заказах топлива в «Заправках» и «Яндекс Go», в приложении для таксистов «Яндекс Про», а также по обстановке на дорогах около АЗС.

Помощь принимается и от самих водителей — когда они заправляются или проезжают мимо АЗС, система предлагает им короткие опросы, а ответы способствуют формированию актуальной картины для остальных, отмечается в сообщении.

Кроме этого, в приложениях «Карты» и «Навигатор» оптимизирован алгоритм построения маршрутов — теперь они могут быть длиннее, но за счет плавного скоростного режима и сокращения числа светофоров они позволяют экономить топливо.

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Топ комментариев

Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........