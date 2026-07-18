«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей

«Яндекс» обновил сервисы «Карты» и «Навигатор», теперь в них появилась информация об АЗС, где есть топливо и отсутствуют очереди, сообщила пресс-служба компании.

Для сбора данных «Яндекс» автоматически обрабатывает информацию о ситуациях на АЗС из нескольких источников, в том числе по сведениям о заказах топлива в «Заправках» и «Яндекс Go», в приложении для таксистов «Яндекс Про», а также по обстановке на дорогах около АЗС.

Помощь принимается и от самих водителей — когда они заправляются или проезжают мимо АЗС, система предлагает им короткие опросы, а ответы способствуют формированию актуальной картины для остальных, отмечается в сообщении.

Кроме этого, в приложениях «Карты» и «Навигатор» оптимизирован алгоритм построения маршрутов — теперь они могут быть длиннее, но за счет плавного скоростного режима и сокращения числа светофоров они позволяют экономить топливо.